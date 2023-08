Trotz Dauerregen besuchen viele Gläubige den Gottesdienst

Wegen des ungemütlichen Wetters stellten sich die Verantwortlichen auf einen eher etwas schwachen Besuch des Gottesdienstes am Sonntagabend ein. So einigten sie sich auf eine größere Tischbestuhlung in der Aussegnungshalle auf dem Friedhof am Schorren. Jedoch ließen sich viele Gläubige aus der gesamten Seelsorgeeinheit nicht abhalten, diesen „eigentlich OPEN–AIR Gottesdienst“ an einem besonderen Ort mitzufeiern.

Monika Winstel als Koordinatorin der Trauerpastoral Bad Waldsee freute sich bei der Begrüßung über den so großen Zuspruch der Bevölkerung: „Feiern wir gemeinsam an diesem bedeutenden Ort zusammen mit unseren Verstorbenen ein Fest“. Und weiter: „Unser schöner großzügiger Friedhof mit vielen Blumen und herrlichem Grün lädt die Angehörigen und viele Besucher in besonderer Weise ein“.

Zur Frage „Darf man denn auf einem Friedhof feiern“ verwies Winstel auf die Hochzeit zu Kana, bei welcher Jesus von Nazareth sein erstes Wunder wirkte und Wasser in Wein verwandelte. „Wein steht für ein Leben in Fülle, Jesus will in unserem Leben eingeladen sein“. Pfarrer Thomas Bucher sprach in einer Betrachtung Gottes herrliche Schöpfung an: „Herr öffne unsere Augen für die Schönheiten der Natur und erwirke für uns Gesundheit an Leib und Seele“.

Matthias Winstel, er ist Pastoralreferent der Seelsorgeeinheit Bad Wurzach, begleitete am E–Piano bekannte Lieder aus dem Gotteslob. „Unser Leben sei ein Fest“, dieses Kirchenlied passte am Besten zu diesem besonderen Gottesdienst. Anschließend luden die Verantwortlichen alle Besucherinnen und Besucher ein, bei Gesprächen Brot und Trauben zu genießen. Weil es aber doch viel mehr Personen waren als gerechnet, wurden die Brotstückchen eben kleiner geschnitten.

Am 3. September hoffen die Veranstalter auf warmes Spätsommerwetter. Hier findet der Gottesdienst um 19 Uhr bei der Kapelle in Volkertshaus statt.