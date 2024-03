Treffsicher zum Heimsieg für Herren 1 aus Berg

Mit einer kompakten Mannschaftsleistung sicherte sich Berg einen verdienten Heimsieg gegen den Kegelclub aus Vilsingen. Daniel Erens überzeugte mit guten 555/1 Holz zu beginn. Auch Georg Buß konnte seinen Punkt mit 524/1 sichern. In der zweiten Paarung gelang Hans-Peter Saile mit 562/1 Holz Tagesbestleistung für den SKC. Marcus-Michael Hartwig konnte seinen Gegner mit 545/1 ebenfalls hinter sich lassen. In der Schlusspaarung konnte Berg nun locker aufspielen. Walter Hecht verpasste es mit 542/0 zu punkten und auch Pascal Schmidt musste sich mit 530/0 geschlagen geben. Auch wenn nicht alles rund lief, freuen sich die Berger über diesen Sieg und hoffen am nächsten Spieltag genau hier wieder anknüpfen zu können. Jetzt geht es erst mal in eine kurze Pause, da am nächsten Wochenende die Jugend-Bezirksmeisterschaften anstehen.

