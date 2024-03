Trainingsangebot zum Bad Waldseer Lauffieber

Auch diese Jahr wieder bieten die TSV Reute Runners in Kooperation mit dem Lauffieber Bad Waldsee e.V. kostenloses und unverbindliches Training zur Vorbereitung auf das am 11. Mai stattfindende 22. Bad Waldseer Lauffieber an. Interessierte sind dazu eingeladen zweimal in der Woche in angenehmer Gruppenatmosphäre mit Intervalltraining und lockeren Dauerläufen ihre Schnelligkeit und Ausdauer zu verbessern. Termin bzw. Treffpunkt ist jeweils am Mittwoch um 18.30 Uhr vor der Durlesbachhalle in Reute, sowie Samstags um 16 Uhr bei den Fischweihern in Kümmerazhofen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Interessenten sollten allerdings in der Lage sein 10 Kilometer oder eine Stunde am Stück zu laufen. Bei Rückfragen steht Ewald Fast gerne per Email unter [email protected] zur Verfügung.

