Trainings- und Zeltlager der SGA wieder ein Kracher

Unser 20.Trainings- und Zeltlager führte uns dieses Jahr zum 16. Mal in den Schwarzwald in unsere zweite Heimat. Beim TV Oberhaugstett finden wir tolle Bedingungen, um unser geliebtes Trainingslager zum Erfolg werden zu lassen, da wir hier sehr herzlich aufgenommen werden und alles vorfinden, was wir für eine Woche mit viel Sport und genauso viel Unterhaltung benötigen. Nach einer 3-jährigen Unterbrechung wollte man dieses Event unbedingt weiterführen und konnte sich über eine mehr als gelungene Woche bei schönstem Wetter und hochmotivierten Kids freuen.

Schon bei der Abfahrt am Montag konnte man die Anspannung, aber auch die Vorfreude aller spüren, war es doch für die 11 Teilnehmer/innen überwiegend Neuland. Nach längerer Fahrt im Zielort angekommen, wurden eilig die Zelte aufgebaut, bevor schon beim Mittagessen die hungrigen Mäuler gestopft werden konnten. Es warteten danach noch zwei Trainingseinheiten, welche die beiden Gruppen bestens absolvierten.

Nach einer ruhig verlaufenen Nacht wartete der Dienstag darauf bewältigt zu werden. Hier waren jeweils 3 Trainingseinheiten zu absolvieren, was von den Kids einiges abverlangte, aber dieser Tag wurde mit Bravour und guter Laune zufrieden beendet.

Am Mittwoch nur am Morgen ein Training, am Mittag wartete das Freibad in Nagold auf uns Aulendorfer, wo die müden Knochen beim Schwimmen, Pflantschen, Rutschen und vom Turm springen wieder neue Energie tankten. Am Abend sorgte noch der von Ronja, Paolo und Daniel bestens vorbereitete Spieleabend für Kurzweil und beste Unterhaltung und verbreitete gute Stimmung ‐ ein echtes Highlight.

Am Donnerstag wartete nach einem ausgiebigen Frühstück bereits das Abschlussturnier, wo sich noch 3 Jungs vom TV Oberhaugstett mit einbrachten, was für neue Motivation sorgte und auch dies von allen mit guten Leistungen trotz großer Müdigkeit bewältigt wurde. Nach dem Mittagessen wurden eilig die Zelte abgebaut, die Halle wieder auf Vordermann gebracht, bevor man sich auf den Heimweg machte.

Eine tolle Woche mit motivierten Kids, engagierten Trainer/innen und einer Spitzenköchin sorgten wohl dafür, dass man bereits jetzt vom nächsten Trainingslager träumte, was die Verantwortlichen mit Freude registrierten. Ein dickes Lob an alle, die für diese tollen Tage ihren Beitrag geleistet haben.