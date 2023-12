Traditionelles Adventssingen beendet das 40. Jubiläumsjahr

Mit einem Orgellied eröffnete Organist Hans Sturm das 38. Adventsingen der Trachten- und Volkstanzgruppe „Zocklerland“ Zußdorf in der Pfarrkirche St. Simon und Judas Thaddäus in Zußdorf. Der Vorsitzende Otto Berenbold begrüßte, trotz dem frühen und schneereichen Winteranfangs und verschiedenen Krankheiten und anderen Terminen, alle anwesenden Besucher. Besonders begrüßte er Herrn Pfarrer Weiger von der Seelsorgeeinheit Zocklerland sowie den Ortsvorsteher Herrn Thomas Schädler. Bürgermeisterin Frau Sandra Flucht hatte er übersehen, sie war etwas verdeckt. Entschuldigt hatten sich die Mitglieder Rolf und Rosi Ried. Auch entschuldigt haben sich wegen Krankheit und Terminüberschneidung die Schelsanger Ziach-Musi, sowie die Museumsschwalben und auch das Harfenduo Elli und Andrea. Auch die Sängerinnen und Sänger der TVG hat die Grippewelle erwischt. So waren es nur noch sieben und ein neuer Chorleiter. Mit dem gemeinsamen Lied „Wir sagen euch an den lieben Advent“ begann nun ein abwechselndes Programm mit der jungen Bläsergruppe des MVZ, dem Männergesangverein Zußdorf, dem Kirchenchor Zußdorf, der TVG und zuletzt mit Adventsgeschichten von Herrn Wolfram Hegner. Mit dem Schlusswort bedankte sich der Vorsitzende für das erfolgreiche Jubiläumsjahr mit dem BSG-Heimatabend, allen Mitwirkenden und den Besuchern und machte noch Werbung für die TVG für Tänzer und Sänger. Besonders bedankte er sich bei Herrn Pfarrer Weiger für den folgenden Schlusssegen, bei der Messmerin Frau Margot Marcisz, bei unserem OVS Herrn Thomas Schädler und natürlich bei dem Chorleiter Thomas Zimmermann. Er ist kurzfristig eingesprungen und hat unserer reduzierte Gesangsgruppe in zwei Proben drei Lieder einstudiert. Nun wünschte der Vorsitzende allen Gesundheit, einen guten Nachhauseweg, fröhliche Weihnachten und dann ein gutes neues Jahr 2024 und wenn wir wieder neue Mitwirkende und Sänger für die TVG finden, dann zum 39. Adventsingen am 1. Dezember 2024. Zum Abschluss endete das Adventsingen wieder mit dem traditionellen Andachtsjodler.

