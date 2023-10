Traditioneller Fachtag für Arbeitserziehung in Weißenau

Ravensburg. Am 12. Oktober fand am Diakonischen Institut für Soziale Berufe in Weißenau der traditionelle Fachtag für Arbeitserzieher (m/w/d) statt. Auf dem Programm standen aktuelle Themen, die im Berufsalltag viele beschäftigen. Mathias Graf von der Beratungsstelle pro familia in Singen stellte im Hauptvortrag Überlegungen zum Thema „Lieb(e) haben ‐ Selbstbestimmung versus Fürsorge“ an und berichtete viel aus seiner langjährigen Praxis. Es ging um Themen wie Sexualität und Behinderung, Sexuelle Bildung und den Schutz vor Übergriffen.

Am Nachmittag stellte Karen Nimrich das Konzept der gewaltfreien Kommunikation mit Menschen mit Behinderung vor und auch der Berufsverband für Arbeitserziehung kam zu Wort.

Das Fazit der Teilnehmenden war: Sich wiedersehen, reden, zusammen essen, neuen Input bekommen und mit Kollegen (m/w/d) fachlich diskutieren, das tat gut!

Arbeitserzieher (m/w/d) sind eine eher kleine, aber engagierte Berufsgruppe. Sie arbeiten mit Menschen, die Lebenserschwernisse haben. Sie helfen diesen, geeignete Arbeitsmöglichkeiten zu finden und qualifizieren sie dafür. Sie leiten an, bilden aus, vermitteln Kenntnisse und Fähigkeiten, fördern, beraten und führen persönlichkeitsbildende Maßnahmen durch. So ermöglichen sie Teilhabe an Arbeit und damit auch am gesellschaftlichen Leben.

In der Ausbildung Arbeitserziehung können Sie Ihre Berufserfahrungen mit der Ausbildung in einem Sozialberuf verbinden. Infos gibt es unter: www.diakonisches-institut.de