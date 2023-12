Tradition und Moderne

Der Männergesangverein Zußdorf blickt auf eine lange Zeit zurück, bei der 114. Jahreshauptversammlung aber viel mehr nach vorne. Der Tradition weiterhin verpflichtet, möchte er sich aber ständig weiterentwickeln und neue Elemente aufnehmen.

So war diese Versammlung von Aufbruchstimmung geprägt. Vorsitzender Josef Bielau erläuterte die Überlegungen für die Zukunft. Aufbauend auf einem stabilen Sängerbestand von 25 Männern und auf den seit 1,5 Jahren amtierenden neuen Chorleiter Manfred Tieber, der sich sehr gut eingearbeitet hat, kann man Veränderungen anpacken. Diese werden Repertoire, Kleidung bzw. Outfit und Auftreten bei Konzerten betreffen. Weitere Sänger werden gesucht, indem die Sängerwerbung intensiviert wird.

Zwei gute Sänger mit Chorerfahrung sind im letzten Jahr bereits dazugestoßen. Einen davon, Jörn Klopfer, wurde aufgrund seiner Vorkenntnisse und -erfahrungen zum stv. Chorleiter benannt.

Schriftführer Peter Andresen berichtete über mannigfaltige Aktivitäten in den letzten 1,5 Jahren: Zwei eigene Konzerte in Wilhelmsdorf, Auftritt als Gastchor in Oberzell, Mitgestaltung eines Gottesdienstes in St. Antonius, Singen auf einer Trauerfeier, einer Hochzeit, beim Zußdorfer Adventssingen und beim Volkstrauertag. Durch einen dreitägigen Vereinsausflug mit Frauen nach Regensburg wurde der Zusammenhalt gestärkt.

Die Tradition lebte noch einmal auf bei der Jahreshauptversammlung, als der Sänger Raimund Hagen für 60 Jahre im Verein geehrt wurde, die Hälfte davon als Vorsitzender. Als Junge begleitete er seinen Vater zu den Chorproben, später übernahm er jahrzehntelang eine tragende Rolle im Verein.

Für Veränderung wiederum sprach das Motto des Herbstkonzertes, wenige Wochen zuvor: Alles im Fluss. Der Auftritt, unterstützt und ergänzt vom Bläserensemble „Betsaalbrass“, wurde vom Publikum begeistert aufgenommen. So sahen die Sänger an diesem Abend hoffnungsfroh in die Zukunft.