Tradition am Josefstag wiederbelebt

Balken, Hammer und Nägel hatten sie heute nicht dabei. Für die Zimmerleute in Bavendorf bei Ravensburg war am 19. März, dem Fest ihres Patrons, Feiertag. Die Aktiven in Kluft, andere in Zivil begannen den Tag des Heiligen Josef mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Columban. Der Ziehvater Jesu sei selbst auch Zimmermann gewesen und in seiner Heimat Nazaret würden Touristenführer heute noch Häuser zeigen, die er mitgebaut haben soll, berichtete Pfarrer Reinhold Hübschle in seiner Predigt.

Die Tradition des Josefstags habe in Bavendorf bereits in den 1980er Jahren begonnen, erklärte Markus Kleb. Aus dieser Zeit stamme auch die Josefsfigur an der Seitenwand von St. Columban. Sein früherer Chef bei der Zimmerei Strobel - inzwischen M.S. Holzbau - sei nach einer Messe mit seinen Mitarbeitern immer noch auf Tour gegangen mit einer fachlichen Besichtigung und der gemeinsamen Einkehr. Nach dessen Tod habe nur das abendliche Beisammensein noch längere Zeit bestanden. „Jetzt sollte man mal wieder was machen“, befanden auch einige von Klebs Kollegen. So sei er auf Pfarrer Hübschle zugegangen, der die Idee gerne aufgriff.

Mit zwei jungen Zimmerleuten als Ministranten zogen die Kluftträger und der Pfarrer unter feierlichen Orgelklängen in die Kirche ein. Für Kleb ein bewegender Moment. „Dass unser Herrgott sich einen Zimmermann ausgesucht hat an die Seite der Muttergottes, das berührt mich“, gestand er. Für ihn ist Zimmermann eine Berufung. In der Bibel werfen Leute in seiner Heimatstadt Jesus vor, doch nur der Sohn des örtlichen Zimmermanns zu sein. Jesus sei trotzdem seinen eigenen Weg gegangen, betonte Pfarrer Hübschle, und habe woanders offene Ohren gefunden - bis heute.

„Für alle, die sich um Kameradschaft, Freundschaft und den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft bemühen“, fasste Kleb das Anliegen in einer Fürbitte zusammen, während ein Ministrant eine Kerze entzündete. Sollten der Gottesdienst und der anschließende gesellige Teil gut ankommen, habe das Fest aus seiner Sicht wieder Zukunft. „Auch wenn einige von uns zu den U-Boot-Christen gehören und nur gelegentlich auftauchen“, sagte der Organisator am Ende unter Beifall. „Aber wenn es gilt, sind wir da.“