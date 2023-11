Topmodel Kera Rachel Cook zu Gast in Bergatreute

Dank der großzügigen Unterstützung des Schulfördervereins war es am vergangenen Dienstag möglich, das ehemalige Topmodel Kera Rachel Cook für zwei Workshops zum Thema „Perfekt war gestern“ zu buchen. Kera Rachel Cook ist 1,86 Meter groß und Mutter von zwei kleinen Kindern. Sie hat in ihren 35 Lebensjahren schon sehr viel erlebt. Diese Erfahrungen teilte sie in zwei kurzweiligen und ansprechenden Workshops zum Thema Essstörungen und Süchten mit den Schülern und Schülerinnen in den Klassenstufen sieben bis zehn. Cook berichtete von ihrer Zeit bei „Germany’s next Topmodel“, von Laufstegen und Jetset.

Kera entwickelte ihre bulimische Essstörung bereits mit 15 Jahren. Sie berichtete sehr ehrlich davon, dass sie und auch ihre Familie diese Erkrankung zunächst nicht erkannt hätten, was leider oft der Fall sei, denn die Linie zwischen „noch okay“ und „krankhaft“ lasse sich bei Süchten wie Essstörungen nicht so leicht definieren. Sie berichtete, dass sie von ihrem nach der Klinik erreichten Normalgewicht für „Germany’s next Topmodel“ wieder 20 Kilogramm runterhungerte und wie sie körperlich hierauf reagierte.

Kera Rachel Cook hat irgendwann für sich erkannt, dass sie mehr ist als Körpermaß und Aussehen und steht heute als selbstsichere und gesunde Frau vor den Schülern. Sie hat das Modeln an den Nagel gehängt und macht heute eine tolle und wertvolle Aufklärungsarbeit. Sie gibt den Kindern und Jugendlichen Tipps, wie man sich trotz Stress, familiärer Probleme oder schulischer Sorgen in einen guten Zustand bringen kann, ohne zu essen, zu zocken oder den Bizeps zu trainieren. Die Fitnesssucht sei ein neues Krankheitsbild, vor allem unter Jungen auftretend mit einer enormen Dunkelziffer.

Es war ein sehr kurzweiliger und informativer Vormittag an der GMS Bergatreute und das Feedback der SchülerInnen lautete, dass sie viel gelernt und gehört hätten, was ihnen noch nicht so klar oder bewusst gewesen sei. Am Live-Beispiel zu lernen ist toll, findet auch Schulsozialarbeiterin Sarah Schuler und hofft deswegen, dass auch die unteren Klassenstufen zu gegebener Zeit die Gelegenheit bekommen werden, in den Genuss eines Besuches von Kera zu kommen.

Ein herzliches Dankeschön an den Schulförderverein, der mit seinem Vorstand Herrn Stritzel an einem der Workshops auch selbst vertreten war.