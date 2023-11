Top 5 beim Landesfinale

Voller Freude und sehr aufgeregt ging es kürzlich an einem Samstag zum Landesfinale der P-Stufen im Gerätturnen nach Fellbach. Zwei Ravensburger Mannschaften, E- und D-Jugend, hatten sich dafür qualifiziert. Die jüngeren Turnerinnen eröffneten den Wettkampf am Balken, aber irgendwie konnten die Mädchen dort nicht die gewohnten Leistungen abrufen. Dafür zeigten die Turnerinnen, was sie am Sprung zu zeigen haben und holten sich dort wertvolle Punkte. Auch am Reck zeigten die Mädels ihr Können. Ebenfalls am Boden. Für die sehr sauber ausgeführten Übungen wurde kaum was abgezogen. Und so reichte es, mit einem sehr engen Abstand von 0,05 Punkten zum Nächstplatzierten, auf einen akzeptablen fünften Platz.

In der D-Jugend legten die TSB-Turnerinnen am Barren mit hohen Werten vor, verwackelten auch hier wieder am Balken und verloren so viele kostbare Punkte, die nicht wieder aufzuholen waren. Trotzdem landeten die Mädchen noch auf einem guten elften Platz. Somit ist die Saison für dieses Jahr beendet und es kann mit den Vorbereitungen für nächstes Jahr begonnen werden.