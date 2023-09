Toller Ferienspaß bei der SG Aulendorf Fußball

Der Ferienspaß der SG Aulendorf Fußball 1920 fand erneut, traditionell am letzten Wochenende der Sommerferien, im Stadion am Lehmgrubenweg statt. 50 Kinder hatten dabei viel Spaß und es war mächtig was los. Bei „Kaiserwetter“ tummelten sich von 10 bis 15 Uhr Kids, Eltern und SGA–Betreuer sowie Betreuerinnen gemeinsam im schönen Stadion am Lehmgrubenweg zum Fußballspiel und Training. Für alle war auch dieses Jahr reichlich zu Essen und Trinken da. Es gab die sensationell guten SGA–Pommes, dazu die weltberühmte Stadionwurst. Auch wieder im Einsatz und mega beliebt war die Popcornmaschine. Als Geschenk für die Teilnahme bekam jedes Kind eine wunderschöne und praktische SGA–Trinkflasche überreicht. Zusammenfassend war es wieder für alle Beteiligten ein wunderschöner Tag. Dass es so ein wunderschönes Erlebnis für alle wurde, dafür haben die fleißigen Helfer und Helferinnen gesorgt. Euch allen dafür ein riesengroßes Dankeschön. Die SG Aulendorf Fußball ist sich sicher, dass man durchaus einige neue Talente entdecken durfte und in der Schwarz Gelben SGA Familie bei den Bambini oder F Junioren begrüßen darf.

