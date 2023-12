Tischtennis-Herren schließen zufrieden die Hinrunde ab

Die erste Mannschaft der TG Bad Waldsee steht mit 7:9 Punkten auf dem 5. Rang der Bezirksliga. Damit hält sie als Aufsteiger in der höchsten Klasse des Bezirks überraschend gut mit und hätte im letzten Spiel der Hinrunde gegen den klaren Tabellenführer und Lokalrivalen SV Bergatreute (14:2 Punkte) fast gepunktet. Am Ende ging das Spiel denkbar knapp mit 7:9 verloren. Besonders überzeugen konnten in diesem Spiel das Doppel Thomas Stützle/Markus Czasch, das klar mit 3:0 Sätzen gegen Nathan Leichtle/Manuel Koch gewonnen hat sowie Lukas Dachs und Markus Czasch, die mit ihren Einzeln im unteren Paarkreuz vier Punkte beigesteuert haben. Hinzu kamen Einzelsiege von David König und Leon Minsch. Im Schlussdoppel, das über Unentschieden oder Niederlage entschied, mussten sich David Minsch und Lukas Dachs dem Spitzendoppel der Bergatreuter Kevin Oberhofer/Felix Hartmann mit 1:3 geschlagen geben. Insgesamt kann die I. der TG auf eine starke Hinrunde zurückblicken. Die Mischung aus jeweils drei erfahrenen und jungen Spielern passt, hinzu kommt mit Markus Czasch ein konkurrenzfähiger Ersatzspieler. Alle konnten maßgebliche Beiträge zu den meist starken Auftritten leisten.

Auch die II. Mannschaft lieferte eine solide Hinrunde ab und steht in der Kreisliga C, Gruppe Bodensee, mit 6:6 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Da mit Fronhofen II, Baindt II und der SG Blitzenreute/Wolpertswende II auf den Plätzen 2, 4 und 5 drei weitere Teams die gleiche Punktzahl aufweisen, kann in der Rückrunde noch einiges in Bewegung geraten. Im letzten Spiel der Hinrunde feierten die Waldseer einen etwas unerwarteten 9:7 Erfolg gegen den damaligen Tabellenzweiten SV Baindt II. Im Einzel tat sich besonders Joachim Dullinger im oberen Paarkreuz mit zwei Siegen hervor. Alle anderen, Markus Czasch, Marcel Görres, Uwe Eilers, Raimund Minsch und Bernhard Brändle steuerten jeweils einen Erfolg bei. Den Sieg perfekt machte letztendlich das Doppel Dullinger/Görres mit zwei Erfolgen einschließlich des entscheidenden Schlussdoppels, dass sie mit 3:2 Sätzen gegen die Paarung Nowak/Spöri gewannen.