Themenwoche an der Realschule Bad Waldsee

Nach den Fasnetsferien ging es für unsere Schüler direkt spannend mit der Themenwoche weiter. Hier wurde für jede Klassenstufe ein Thema festgelegt, mit dem sie sich eine Woche lang intensiv auseinandersetzten.

In Klasse 5 und 6 standen verschiedene Lernformen, das Thema Cybermobbing sowie das Ausprobieren der zukünftigen Wahlpflichtfächer im Fokus, Klassenstufe 7 beschäftigte sich mit der Gewaltprävention und der Frage, wie man Konflikte sinnvoll und gewaltfrei klären kann und die Klassenstufe 8 beschäftigte sich mit der Suchtprävention und der Frage, was Süchte überhaupt mit uns machen. Unsere Schüler der Klassenstufe 9 hatten in diesem Jahr erstmals in dieser Woche ihr BORS-Praktikum, bei dem sie die Möglichkeit hatten, eine Woche in einen Beruf ihrer Wahl hineinzuschnuppern, während sich die Schüler der Klasse 10 auf die schon bald kommenden Prüfungen vorbereiteten.

So konnten wir wieder eine sehr abwechslungsreiche und handlungsorientierte Themenwoche anbieten, die ohne unsere zahlreichen Partner, die in diese Woche involviert sind, nicht möglich wäre. Wir bedanken uns für die Unterstützung vom Bündnis gegen Cybermobbing, Herr Amann vom Sicherheitstraining Amann, Frau Lang, Herr Hepp und Herr Messer von der Polizei, Herr Netti vom Kreisjugendring, Herr Sauter von der Caritas, den Mitarbeitern des ZfP, die unseren 8. Klassen das ZfP in Weissenau zur Suchtprävention vorgestellt haben sowie all den Betrieben, die es unseren 9. Klässlern ermöglicht haben, eine Woche lang in ihren Betrieb hineinzuschnuppern.