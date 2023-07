Theaterprofil der Grundschule Kuppelnau

Seit einem Jahr ist die Grundschule Kuppelnau die erste Grundschule im Land Baden–Württemberg, die ein Theaterprofil hat. Beginnend mit den 3. Klassen, haben die Kinder seit einem Jahr eine Deutschstunde und eine Zusatzstunde, also zwei Stunden pro Woche genutzt, um gemeinsam zu improvisieren, zu spielen und ein Theaterstück zu entwickeln.

Am 14. Juli war es endlich so weit: Alle 3. Klassen standen auf der Bühne und führten unter dem Titelthema „Wünsch dir was“ verschiedene Theaterstücke auf. Die Mitschüler und bei der Abendvorstellung die Eltern waren ausnahmslos begeistert und danken über den Mut und das Können der Kinder. Ein Jahr Theaterunterricht zahlt sich definitiv aus. Voller Vorfreude steigen im kommenden Schuljahr auch die vierten Klassen in das Profil ein, welches dann um die 150 Schüler umfasst.