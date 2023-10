Theatergruppe Hauerz präsentiert Kriminalkomödie

Aufgrund der weltweiten Pandemie hat auch in Hauerz die Theaterbühne eine lange Pause erfahren: Über dreieinhalb Jahren ist es her, dass die erfahrenen Spieler ihr Hobby auf der heimischen Bühne in der Turn- und Festhalle Hauerz der Öffentlichkeit präsentieren können.

Doch die Hauerzer lieben ihr Theater und daher war es klar, dass es in diesem Jahr wieder ein neues Stück geben soll, heißt es in der Ankündigung. Wie bisher bleiben sie ihrer Tradition treu: Mit dem Stück „Ein mörderisches Spiel“ erleben die Gäste eine spannende aber auch heitere Kriminalkomödie, bei dem die Zuschauer munter mitraten können. Garantiert ist auf jeden Fall ein kurzweiliges Theatervergnügen im Hauerzer Theater.

Um was dreht sich das diesjährige Stück? Im romantischen Berghotel Pacher trifft sich an einem Wochenende eine illustre Gesellschaft. Man ist ‐ meist ‐ guter Laune. Bis es plötzlich eine Leiche gibt. Vergiftet! Wer ist der Mörder? Warum hat er ‐ oder sie ‐ gemordet? Und schlägt er ‐ oder sie ‐ wieder zu? Jeder ist verdächtig und so steigt die Spannung und treibt Szene für Szene ihrem Höhepunkt zu. Das Ende kommt überraschend mit einem Ausgang, mit dem keiner gerechnet hätte, heißt es in der Mitteilung weiterr.

Die Premiere findet am Freitag, 27. Oktober, um 20 Uhr in der Turn- und Festhalle Hauerz statt. Weitere Aufführungstermine sind am Samstat, 28. Oktober, und Samstag, 4. November, jeweils um 20 Uhr. Neu ist eine frühe Abendvorführung am Sonntag, 29. Oktober, um 17 Uhr.

Aber auch die bei Gästen sehr beliebte Nachmittagsaufführung mit Kaffee und hausgemachtem Kuchen am Sonntag, 5. November, um 14 Uhr ist wieder mit dabei.

www.theater-hauerz.de Karten