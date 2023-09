TG-Youngster beim Regionalfinale in Leutkirch erfolgreich

Bei herbstlichen Temperaturen nahm die Altersklasse U8 der TG Bad Waldsee ‐ Abteilung Leichtathletik an den Regionalmeisterschaften in der Kinderleichtathletik in Leutkirch teil. Sie schlug sich in einem großen und starken Feld tapfer und belegten am Ende einen guten vierten Platz, wobei es bereits als großer Erfolg zu werten war, dass sich die jüngste Altersklasse überhaupt für den Wettkampf qualifiziert hatte.

Während es beim Biathlon (Laufen und Zielwerfen) leichte Orientierungsschwierigkeiten gab, zeigten Mia Trzeciok, Henri Steinhauser, Finn Beddig, Bruno Fleischer, Moritz Fleischer und Lukas Viganó insbesondere beim 30-Meter-Sprint aus verschiedenen Startpositionen und bei der Einbeinhüpfstaffel, dass sich das intensive Koordinationstraining auszahlt. Henri kam beim Schlagballwurf aus dem Stand mit 20,5 Meter zu einem hervorragenden Ergebnis.

Nach einem stimmungsvollen Wettkampftag und trotz des knappen Verpassens einer Medaille kehrten unsere Nachwuchsathleten müde, aber zufrieden nach Hause zurück.