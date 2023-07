TG–Turnerinnen schaffen es aufs Siegertreppchen

Am 1. Juli richtete die Abteilung Turnen des TSB Ravensburg das Kinderturnfest des Turngau Oberschwaben aus. Das Motto lautete „Kinderturnfest, das Fest für alle Kinder“ und 14 Vereine aus dem Turngau schickten rund 260 Jungs und Mädchen an den Start. Die TG Bad Waldsee war mit insgesamt 16 Turnerinnen in den Altersklassen (AK) 8 bis 14 Jahre dabei. Die Mädchen absolvierten die Geräte Sprung, Balken, Boden und Reck. In der AK 8 Jahre turnte sich Lena König auf Platz 4. Bei der AK 9 Jahre stand Emely Jahrmann ganz oben auf Platz 1. Julia Steer erkämpfte sich Platz 3 in der AK 10 Jahre. In der AK 11 standen mit Isabel Hoffmann auf Platz 1 und Ariane Natterer auf Platz 3 zwei TG–Turnerinnen auf dem Podest. So auch in der AK 13 Jahre mit Line Jäggle und Alea Konrad, beide erkämpften sich punktgleich Platz 2. Bei den Ältesten, AK 14/15 Jahre, turnten sich Romy Denzler auf Platz 2 und Emilia Natterer auf Platz 4.

