TG-Turnerinnen qualifizieren sich für Landesfinale

Die Turnerinnen der TG 1848 Bad Waldsee Isabel Hoffmann, Ariane Natterer, Eva Köberle, Johanna Korn und Mathilda Ulmer traten vor kurzem als Mannschaft beim Bezirksfinale Süd der Pflichtstufen im Geräteturnen in Meßstetten an. Dabei starteten in der D-Jugend (Altersklasse zehn und elf Jahre) jeweils die vier besten Mannschaften aus den Turngauen Hohenzollern, Nordschwarzwald, Schwarzwald, Zollern-Schalksburg, Ulm und Oberschwaben.

Die fünf TG-Turnerinnen begannen am Gerät Boden. Hier mussten sie ihre anfängliche Nervosität noch etwas unter Kontrolle bringen und es konnten nicht alle ihre Bestleistungen abrufen. Weiter ging es am Sprung. Isabel, Eva und Mathilda zeigten über den Sprungtisch einen Handstützüberschlag. Dabei erzielte Mathilda mit 15,6 von 16 Punkten die höchste Wertung des Tages und sicherte ihrer Mannschaft das zweitbeste Mannschaftsergebnis an diesem Gerät. Am Reck zeigten dann alle fünf Mädchen sehr schöne Übungen und erkämpften sich dadurch das drittbeste Mannschaftsergebnis an diesem Gerät. Zum Abschluss zeigten die TG-Turnerinnen am Balken nochmals Nervenstärke und konnten solide Wertungen erzielen.

Am Ende eines langen Wettkampftages standen die fünf Turnerinnen schließlich auf dem Siegertreppchen und platzierten sich auf Platz drei hinter dem TV Weingarten und der TSG Balingen. Mit dieser Platzierung qualifizierte sich die D-Jugend-Mannschaft auch für das Landesfinale.