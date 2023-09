TG Bad Waldsee Saisonbeginn im Tischtennis

Am 23. September haben die beiden Tischtennis-Herren-Mannschaften der TG Bad Waldsee jeweils Erfolge gefeiert. Als Aufsteiger in die Bezirksliga Allgäu-Bodensee konnte die I. Herren im zweiten Spiel gegen den SC Vogt I ihren ersten Sieg einfahren. Nachdem das erste Spiel eine Woche zuvor gegen den SV Weiler noch 5:9 verloren ging, gewann das junge Team der TG um die Nummer 1 David König mit 9:5 gegen Vogt. Nach 2:1 in den drei Eingangsdoppeln konnte die gesamte Mannschaft auch im Einzel punkten. Thomas Stützle bewies seine Klasse durch zwei Siege im oberen Paarkreuz. Alle anderen, David König, David Minsch, Leon Minsch, Matheos Grigoriadis und Lukas Dachs siegten jeweils einmal und machten den Erfolg mit einer tollen Mannschaftsleistung perfekt. Die „Jungen“ Leon und Lukas haben schon im vergangenen Jahr, als sie noch in der II. Mannschaft gemeldet waren, aber oft in der I. Ersatz spielten, einen wichtigen Beitrag zum Aufstieg geleistet. Nun sind sie fester Bestandteil der I. Mannschaft. Leon und sein Bruder David beweisen, dass sie im mittleren Paarkreuz der Bezirksliga absolut konkurrenzfähig sind. Und Lukas, der gegen Vogt nur einmal antreten musste, blieb, nach seinem Einzelsieg gegen Weiler, im unteren Paarkreuz bisher in dieser Spielzeit unbesiegt. Die Kombination mit den drei Routiniers David König, Thomas Stützle und Matheos Grigoriadis lässt für den weiteren Saisonverlauf noch auf den ein oder anderen Erfolg sowie den Klassenerhalt hoffen.

Die zweite Mannschaft der TG startete mit einem deutlichen 9:2 gegen Oberteuringen II im ersten Spiel erfolgreich in die Saison der Kreisliga C. Zwar stand es nach den Doppeln zunächst 1:2, aber anschließend konnten in einer überzeugenden Serie sämtliche Einzel gewonnen werden. Joachim Dullinger, Markus Czasch, Uwe Eilers, Raimund Minsch, Bernhard Brändle und David Kasper waren ihren jeweiligen Gegnern überlegen und gewannen ihre Spiele mit 3:1 bzw. 3:0 Sätzen. Nachdem Leon Minsch und Lukas Dachs in die I. Mannschaft aufgerückt sind, hat die II. Mannschaft freiwillig auf den Start in der Kreisliga B verzichtet. Trotzdem wird es eine Liga tiefer sicher keine einfache Saison. Der Erfolg zu Beginn ist jedoch motivierend und ein gutes Zeichen für die kommenden Aufgaben.