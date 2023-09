TG Bad Waldsee beim Triathlon in Stokach

Beim 37. Triathlon in Stockach am 9. September waren zwei Triathleten der TG Bad Waldsee am Start. In der Sprintdistanz, mit 500 Metern Schwimmen, 20 Kilometern Radfahren und vier Kilometern Laufen, erkämpften sich beide bei brütender Hitze ihren Platz auf dem Siegerpodest. Pirmin Devor erreichte in 1:02:32 das Ziel und damit den zweiten Platz in der Altersklasse M30. Hans Moll ging in 1:13:14 über die Ziellinie und erreichte ebenfalls den zweiten Platz in der Altersklasse M60. Foto: TG Bad Waldsee

