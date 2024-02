TG-Athlet Mattias Koch wird Gesamt-Sechster

Im letzten Lauf der Crosslaufserie galt es in Reute fünf anspruchsvolle Runden zu absolvieren. Die Gesamtstrecke von 8,3 Kilometern mit teils sehr steilen Anstiegen und technisch schwierigen Bergabpassagen forderten das ganze läuferische Können heraus.

Matthias Koch von der TG Bad Waldsee stellte sich dieser Herausforderung und hatte bereits zu Beginn Probleme mit den steilen Anstiegen. Durch einen grippalen Infekt und den damit verbundenem Trainingsausfall musste er hier mit seinen Kräften haushalten. In den Bergabpassagen konnte er aber immer wieder Boden gut machen. Schlussendlich belegte er dann den 13. Platz im Gesamtfeld und den 3. Platz in der Altersklasse M 40 in einer Zeit von 31:19 min. In der Endabrechnung der gesamten Crosslaufserie reichten seine Leistungen für einen guten sechsten Platz in der Gesamtwertung und einen zweiten Platz in der Altersklasse M 40.

Auf exakt gleicher Streckenführung finden am 16. März die Baden-Württembergischen Crosslaufmeisterschaften statt. Die Strecken ist für Zuschauer sehr attraktiv, da große Teile des Rennens direkt verfolgt werden können. Spannende Rennen mit der läuferischen Spitze aus Baden-Württemberg sind zu erwarten.