TG Abteilung Badminton feiert Herbstmeisterschaft

Die TG Bad Waldsee siegte am letzten Hinrunden-Spieltag der Bezirksliga Donau/Oberschwaben mit überragender Leistung gegen den BV Riedlingen (8:0) und gegen die SG Dornstadt/Laupheim IV (6:2). Damit setzen sich die TGler an die Spitze der Tabelle und wurden überraschend Herbstmeister. Außerdem blieb Mannschaftsführerin Sarah Schmid im Dameneinzel in der kompletten Hinrunde souverän ungeschlagen. Auf dem Bild das Team der TG (von links): Ralf Strobel, Sarah Schmid, Luis Heßdörfer, Raphael Kühndel, Ina Otte und Toni Friedrich. Foto: TG Bad Waldsee

