Tenniscamp beim TC Bad Waldsee

In der ersten Sommerferienwoche fand, organisiert durch die Tennisschule von Clubtrainer Niko Fliss, ein Tenniscamp mit 16 Kindern und vier Trainern statt. Im Betreuerteam waren neben Co–Trainer Fabian Sielaff auch Johanna Geiger und Luca Neff aus der Vereinsjugend. Trotz des instabilen und regnerischen Wetters war das Camp ein voller Erfolg. Denn die Kids lernten nicht nur neue Techniken und Taktiken, sondern hatten auch viel Spaß sowohl auf als auch neben dem Platz. Natürlich wurden hier auch neue Freundschaften geschlossen.

Dem motivierten Trainerteam lag neben Tennis auch die generelle Begeisterung für Sport und Bewegung am Herzen. So standen unter anderem auch Hockey, Baseball, Koordinationstraining und Staffelspiele auf dem Programm. Auch hier wurde mit viel Euphorie alles gegeben.

Am letzten Camptag fand natürlich ein Abschlussturnier statt. Hier konnten alle das Erlernte mit viel Spaß und Freunde anwenden. Nach dem Motto: „Tennis macht Spaß“. Neben einem Siegerpokal gab es für alle Medaillen, Urkunden und tolle Preise der Sportfirma Pacific. So ging eine schöne Tennis– und Sportwoche zu Ende. Trainer Niko Fliss bedankte sich bei den Kindern und Eltern für dieses tolle Event und die gute Zusammenarbeit mit dem TC Bad Waldsee und freut sich auf ein neues Camp im Sommer 2024. Die Kinder haben in den Ferienwochen nun genug Zeit, das Erlernte mit Freunden und Eltern umzusetzen.