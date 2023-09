TennisCamp 2023 beim TC Gaisbeuren

Am Freitag, 25. August, fand in Gaisbeuren das diesjährige Tenniscamp statt. Leider musste dieses wetterbedingt auf einen Tag reduziert werden, was den teilnehmenden Kindern, Betreuern und Eltern aber keineswegs die gute Laune verdarb.

Alle waren froh, dass man wenigstens an diesem einen Tag ausgiebig Tennis spielen und somit das Erlernte „unter Beweis stellen“ durfte. Deshalb fand am Nachmittag eine kleine „Olympiade“ statt, an der die Kinder, je nach Spielstärke, die Bronze–, Silber– oder gar Goldmedaille des Tennisabzeichens machen durften. Beim abschließenden leckeren Abendessen, zubereitet von Adlerwirt Alexander Bösch, freuten sich dann alle Kinder über die erhaltenen Medaillen, Urkunden und Sachpreise.

Letztendlich waren alle froh, dass das Tenniscamp wenigstens an diesem einen Tag stattfand. Vielen Dank an die Trainer und Helfer sowie auch an die Eltern für die jeweilige Unterstützung.