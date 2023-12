Tennisabteilung des SV Haisterkirch spendete 720 Euro

Am 1. Adventswochenende hatte die Tennisabteilung des SV Haisterkirch erstmals zum traditionellen Jahresessen (Weihnachtsessen) ins schön geschmückte SVH-Vereinsheim eingeladen. Nach der erfolgreichen Tennissaison 2023 war auch dieses Zusammenkommen, wie in all den Jahren zuvor, wieder Anlass für frohstimmende, gesellige Begegnungen. Auch der starke Wintereinbruch mit den riesigen Schneemassen hinderte die Tennisfreundinnen und Tennisfreunde nicht daran, der Einladung des Vorstandsteams Folge zu leisten. Die neue Vereinswirtin Peri (Perihan) hatte mit ihrem Serviceteam ein allseits gelobtes, festliches Menü zusammengestellt. Gekommen waren 61 Angehörige der Tennisabteilung, so viele wie noch nie. Alles passte und stimmte und der Unterhaltungswert war auch hoch. Die Gäste waren überrascht worden mit einer reichhaltig bestückten Tombola mit gespendeten Artikeln. Die Lose gingen weg wie warme Semmeln und schließlich kam im Spendentopf eine Summe von 720 Euro zusammen. Der gesamte Erlös der Tombola soll der Familie des kleinen Nias zugutekommen. Über die schwere Erkrankung des Kindes wurde in der Lokalausgabe der Schwäbischen Zeitung vom 22. November berichtet. Thematisiert wurde „der große Kampf des kleinen Nias“ nach der Schockdiagnose (seltener Hirntumor) und all den Folgen für die Familie. Das Vorstandsteam bedankt sich für die gezeigte, große Unterstützung.

