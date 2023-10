Tennis macht Spaß!

Am 3. Oktober war die gesamte Clubanlage des TC Bad Waldsee in der Hand des Tennisnachwuchses. Traditionell wurden zu diesem Turnier auch die Freunde der TA SV Haisterkirch eingeladen.

Die jüngsten Meister wurden im Kleinfeld gekürt, dabei spielten die Teilnehmer ihr erstes Tennisturnier. Die Kids im Alter bis 9 Jahren zeigten, dass sie in der diesjährigen Saison Einiges gelernt haben. Beim Modus „Jeder gegen Jeden“ ist zu erwähnen, dass letztendlich alle Teilnehmer mindestens ein Match gewonnen hatten, aber somit auch alle eine Niederlage verkraften mussten, was im Sport auch dazu gehört. Letztendlich gab es dann auch 2 Turniersieger. Maxi Burgmaier und Paul Bitzer gewannen punktgleich und wurden die jüngsten Vereinsmeister.

Schon fortgeschrittenes Kindertennis war beim Midcourt-Turnier zu sehen. Die teilnehmenden Jungs nahmen in der Saison schon regelmäßig an den Verbandsspielen oder Turnieren teil. So verwundert es auch nicht, dass die Kinder tolle und clever heraus gespielte Punkte den zahlreichen Zuschauern zeigten. Das technische Niveau war für dieses Alter beachtlich. Letztendlich gewann Levi Geiger vor Emil Lämmle und seinem jüngeren Bruder Jona Geiger.

Bei den Junioren traten sowohl jüngere Anfänger als auch Spieler, welche zu den Besten im Bezirk gehören, gegeneinander an. Dennoch hatten alle Spaß, da die Schwächeren um jeden Punkt kämpften und sich die Leistungsspieler etwas zurücknahmen. In den direkten Duellen zeigten dann die Mannschaftsspieler Turniertennis auf Topniveau. Seriensieger Sebastian Eisele gewann knapp vor seinem Bruder Julian Eisele und Eric Förster.

Stolz ist der Club auf das mittlerweile hohe Niveau der Juniorinnen. In spannenden und teils eng umkämpften Matches konnten die Nachwuchsspielerinnen beachtliches Damentennis zeigen. Johanna Geiger, mittlerweile auch etablierte Spielerin in der Damenmannschaft, wurde hier ihrer Favoritenrolle gerecht und wurde ungeschlagen Juniorinnenmeisterin. Hervorragende Zweitplatzierte wurde Vanesa Nanaj vor Annika Pavic.

Letztendlich zeigte der Tennisnachwuchs, dass es vor allem um Spaß am Sport geht und Niederlagen genauso wie Siege dazugehören.

Mit diesem Turnier endet die Freiluftsaison der Tennisjugend. Erfreulich ist, dass nahezu alle Turnierteilnehmer auch im Winter in der Tennishalle weiter trainieren und sich somit auch sportlich weiterentwickeln werden.