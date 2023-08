Teasel Weasels sind oberschwäbischer Meister!

Es ist vollbracht! Am 2. Juli hat sich die Baienfurter Floorballgruppe Teasel Weasels endgültig einen Namen in der Floorballszene erarbeitet. In einem hochklassigen Turnier mit diversen Ligamannschaften und aktiven Unihockey Profis gelang es den Weasels, den Tagessieg und somit auch den Titel „Oberschwäbischer Floorballmeister“ nach Baienfurt zu holen. Durch die Unterstützung der rund 30 mitgereisten Fans, dem deutschen Nationalspieler Moritz Leonhardt, sowie Bundesliga Spieler Benedikt Föhr, wuchsen die Baienfurter über sich hinaus. So wurde die Gruppenphase mit Gastgeber Ochsenhausen, den Feldkirch Knights Mixed, den Marabu Maniacs aus Schriesheim und den Adlern aus Regensburg dominiert. Am Ende standen hier vier Siege und ein Torverhältnis von 20:3.

Dieses sensationelle Ergebnis hatte dann den Halbfinaleinzug zur Folge. Auch gegen die Sportsfreunde aus Puchheim wurde die spielerische Klasse der Weasels mit 4:0 klar demonstriert. Im Finale warteten mit den Red Hocks aus Kaufering eine der besten vier Mannschaften Deutschlands der vergangenen Saison. In einem dramatischen Endspiel konnte ein 4:3 über die Kauferinger errungen werden. Somit standen die Baienfurter Weasels nicht nur als Sieger der Ox Open da, sondern durften sich dann auch durch den Sieg der Turnierserie als Oberschwäbischer Floorballmeister feiern lassen.

Ebenso erwähnenswert ist das erstmalige Antreten der zweiten Mannschaft, die unter anderem gegen die Profis aus Feldkirch ein Unentschieden erkämpften. In einer Hammergruppe wurde letztendlich der vierte Platz erreicht und die Feldkircher hinter sich gelassen. Die Mannschaft bedankt sich beim Veranstalter Ochsenhausen sowie den mitgereisten Fans. Wir sind Meister!