Teamtag der 7a der Realschule Bad Waldsee

Um die Klassengemeinschaft unserer 7a zu stärken, durfte die Klasse am 18.01.2024 gemeinsam mit ihren Klassenlehrern Herr Gindele und Frau Kibler und dem Schulsozialarbeiter Herr Stöhr einen Vormittag mit Herrn Bösel von der mobilen Jugendseelsorge im katholischen Gemeindehaus verbringen.

Gemeinsam hat die Klasse an ihren bereits vorhandenen Stärken gearbeitet und überlegt, wo sie als Klasse gerne hinmöchten. Sie stellten sich hierbei verschiedene Fragen wie: Was sind positive Dinge, die wir uns für einander wünschen? Was sind negative Dinge, die wir abstellen möchten?

Gemeinsam ging es darum, das Vertrauen in die Gemeinschaft zu stärken und zu erkennen, dass jeder in der Klasse wichtig ist und nur gemeinsam eine gute Klassengemeinschaft, in der sich alle wohlfühlen, möglich ist.

Gemeinsam wollen wir nun auch daran arbeiten, dass das Gelernte nicht gleich wieder vergessen wird, sondern auch im Unterricht angewendet und besondere Verhaltensweisen implementiert werden.

Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für diesen tollen Tag!