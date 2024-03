Teamausflug der Reutener Jugendtrainer zum Kartfahren

Am Samstag, den 9. März, begaben sich die Jugendtrainer des SV Reute auf einen unvergesslichen Ausflug zum Kartfahren im Bavaria Kart in Günzburg. 15 enthusiastische Trainer waren bereit, die Fahrkünste unter Beweis zu stellen. Schon am Treffpunkt und während der Fahrt nach Günzburg war die aufgeregte Atmosphäre und der Wettbewerbsgeist zu spüren. Es wurde leidenschaftlich über Fahrstrategien diskutiert.

Die zwei Stunden auf der Rennstrecke vergingen wie im Flug. Jeder hatte fast eine Stunde Zeit, um sein Können zu zeigen. Zwischen den spannenden Qualifying-Runden und den actiongeladenen Rennen aufgeteilt in zwei Gruppen, erlebten die SVR-Trainer Momente voller Geschick, Spaß und Kameradschaft. Die Stimmung war einfach großartig. Nach dem aufregenden Kartfahren stand ein herzhaftes Männerabendessen bei Ronnie Biggs Burger in Ulm auf dem Programm. Es war ein Genuss, sich nach all der Action bei köstlichen Burgern und kühlem Bier zu entspannen. Um den unvergesslichen Abend gebührend abzuschließen, ging es noch gemeinsam ins Josl in Bad Waldsee. Es war ein Abend voller Freude, Spaß und Kameradschaft - , was die Jugendtrainer des SV Reute verbindet und nach Wiederholung schreien lässt