Team Ravensburg gewinnt in Meersburg

Ausgetragen von den Tanzsportfreunden Meersburg fand kürzlich an einem Wochenende das traditionell im Herbst stattfindende Breitensportturnier in der Meersburger Sommertalhalle statt. In einem Team, bestehend aus drei bis fünf Tanzpaaren, zeigen die teilnehmenden Paare bei dieser Veranstaltung ihr Können auf der Tanzfläche. Jedes Paar tanzt im Rahmen dieses Mannschaftswettbewerbes vier frei gewählte Standard- und/oder Lateintänze.

Auch der Ravensburger Tanzsportclub ATC Blau-Rot war mit vier seiner Turniereinsteigerpaare vertreten. Für das Team Ravensburg gingen Susanne und Günther Ulbrich, Ksenia Morosova mit Eugenio Grituc, Kim Hartman mit Götz Walter sowie Anna Konradl und Felix Kumor an den Start. Im Finale setzten sich die Tänzer und Tänzerinnen aus Ravensburg gegen die verbleibenden Teams durch und durften sich über den Turniersieg freuen.