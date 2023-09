TC Schlier-Unterankenreute Herren 60 Meister

Mit fünf Siegen gelang uns in einer sehr ausgeglichenen Gruppe die Meisterschaft und der Aufstieg in die Bezirksoberliga. Mit dem Glück auf unserer Seite gewannen wir das erste Spiel gegen TA TSV FH-Fischbach 5:4, nach 2:4 in den Einzeln. Josef / Roland holten im letzten Doppel den letzten Punkt mit 16:14 im Match-Tiebreak. Mit weiteren Siegen gegen TC Leutkirch, TC Sigmaringen und TC Wolfegg ging es dann im letzten Spiel gegen die starke SPG Fronhofen/Horgenzell, gegen die wir die letzten Jahre immer verloren haben. Mit Siegen von Andy, Reinhold, Roland und „Jungsechziger“ Andreas stand es nach den Einzel 4:2. Andy mit Toni sorgten im Doppel recht bald für die Entscheidung. Reinhold mit Andreas holten dann noch einen weiteren Punkt im Matchtiebreak zum klaren 6:3-Sieg. Ungeschlagen, mit 5:0 Punkten sind wir somit Meister und Aufsteiger in die Bezirksoberliga. Überragender Spieler war Andy an Nr 1. Er gewann alle Einzel sowie seine Doppel mit Toni und das obwohl er die letzten Spiele leicht verletzt war. Der Gesamterfolg war nur durch einen geschlossene Mannschaftsleistung möglich.

