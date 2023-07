TBW–Trophy in Weinheim

Vergangenes Wochenende fand in Weinheim das zweite und somit letzte Turnierwochenende der diesjährigen traditionellen Trophy–Turnierserie des Tanzsportverbandes Baden–Württemberg statt. Austragender Verein der Veranstaltung war die TSA des TSG 1862 Weinheim.

Auch Ramona Mesarosch und Manuel Menig vom Tanzsportclub ATC Blau–Rot Ravensburg nutzen diese Möglichkeit sich mit den Paaren aus der Region zu messen. In ihrer Startklasse, der HGR II C–Standard durften sich das Paar an beiden Turniertagen über den Einzug in das Finale freuen. Hier tanzten sich Ramona und Manuel in einem starken Teilnehmerfeld am Samstag bis auf´s Treppchen und beendeten den ersten Turniertag mit einem tollen dritten Platz.

Mit einem deutlichen Vorsprung zum drittplatzierten Paar, sicherten sich die Ravensburger in der Gesamtwertung der diesjährigen TBW–Trophy–Turnierserie somit Platz zwei.