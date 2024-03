TBW-Trophy in Karlsruhe

Am ersten Märzwochenende lud der TSC Astoria Karlsruhe e.V. zu den ersten beiden Turniertagen der traditionell dreiteiligen Trophy-Turnierserie des Tanzsportverbandes Baden-Württemberg ein. Für den Tanzsportclub ATC Blau-Rot Ravensburg e.V. gingen Ramona Mesarosch und Manuel Menig im Bürgerzentrum in Karlsruhe an den Start. Die diesjährige Neuerung, welche das zusätzliche Turnier der Startklasse MAS I an diesem Wochenende beinhaltete, bot dem Ravensburger Paar die Möglichkeit an gleich vier Turnieren teilzunehmen. Nachdem die Beiden am Samstag in der Hauptgruppe II C-Standard das Finale um einen Platz nur ganz knapp verpassten, schaffte das ATC-Paar am darauffolgenden Turniertag, nach zwei getanzten Vorrunden, im Finale den Sprung aufs Treppchen und durfte sich über Platz 3 freuen. Auch in der Startklasse der MAS I-C Standard ertanzten sich die Ravensburger an beiden Tagen die Finalteilnahme und musste sich mit Platz 2 am Samstag nur einem Paar geschlagen geben.

Mit drei ertanzten Platzierungen und 28 gesammelten Punkten, war es für Ramona und Manuel ein sehr erfolgreiches Wochenende, welches den Aufstieg in die nächsthöhere Leistungsklasse immer näher rücken lässt.