Tatjana Schmid holt Gold

Die Ravensburger Turnerin Tatjana Schmid glänzte erneut beim Silberdistelcup in Ebingen und gewann dieses mal das Sprungfinale.

Beim Start in die Turnsaison 2024 ist der TSB Ravensburg mit 7 Nachwuchsturnerinnen, 3 Kreisligaturnerinnen und 4 Oberligaturnerinnen an den Start gegangen. Tatjana Schmid holte sich in der Vorentscheidung die Tagesbestleistung am Sprung und durfte somit in die Gerätefinals einziehen. Dieses Sprungfinale konnte sie mit einem sehr hohen Handstützüberschlag mit anschl. Salto vw für sich gewinnen.

In der Gesamtwertung erreichte sie den 2. Platz. Ebenfalls mit am Start die Lucy Steiner, die den 16. Platz erreichte und Inga Bestian Rang 22. Beim LK2-Wettkampf turnte sich Miriam Biehler gegen ein Starterfeld von 48 Turnerinnen mit soliden Darbietungen auf den 4. Platz. ihre Teamkameradin Amelie Besserer landete auf Rang 10. Emma König auf Platz 31. Bei den Nachwuchsturnerinnen an dem die jüngsten Ravensburger Turnerinnen die ersten Kürerfahrungen machten, wurde ab AK 13 und jünger geturnt. Lara Blattner turnte sich auf den 10. Platz und Filippa Saad erreichte den 12. Platz. Emi Mock 15., Nela Pabst 17., Emilia Hanawitsch 27. Philina Bruns 28 Ilaria Germann 30.