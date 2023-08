Tanzturniere in Enzklösterle

In Enzklösterle wurden Ende Juli/Anfang August an zwei Wochenenden die traditionellen Tanzturniere ausgetragen. Hierzu lud der 1. TSC Enzklösterle Tanzpaare aus ganz Deutschland ein. Der Tanzsportclub ATC Blau–Rot Ravensburg war durch das Paar Marianne Bauer und Sigi Lassak vertreten. In ihrer Startklasse, der Masters IV A–Standard, gelang Marianne und Sigi an beiden Turnierwochenenden nahezu mühelos der Einzug in das jeweilige Finale. Am Ende tanzte sich das Paar beides mal bis aufs Treppchen und sicherte sich nach dem Turniersieg am ersten Wochenende Platz zwei am darauffolgenden Turnier. Foto: ATC Ravensburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.