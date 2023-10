Tag des Rosenkranzes in Königseggwald

Am letzten Sonntag im Rosenkranzmonat Oktober stand in den Kirchengemeinden St. Petrus Hoßkirch, St. Georg Königseggwald, St. Michael Riedhausen und Allerheiligen Unterwaldhausen die Gebetsform des Rosenkranzes im Mittelpunkt. Zentral fand in Königseggwald der „Tag des Rosenkranzes“ statt. „Wir, die Kirchengemeinden und die Organisatoren dieses Projektes können uns über einen gelungenen Tag, mit viel Zuspruch und einer tiefgehenden Spiritualität freuen“, ist das Fazit der Gewählten Vorsitzenden Martina Geser über diesen Tag, der aus einer Idee der Kommunionvorbereitung entstanden ist.

Noch morgendliche Dunkelheit und Kerzenlichter gaben die Stimmung bei der Segnung der Fatima-Muttergottes in der Pfarrkiche St. Georg durch Pfarrvikar Jeeson Kanjirathingal, der der geistliche Begleiter dieses Tages war. Die Stunden des Offenen Gebets boten Gelegenheit der inneren Einkehr, überraschend viel genutzt. Nach der feierlichen Aussetzung des Allerheiligsten die Rosenkranzstunden der jeweiligen Kirchengemeinden mit Orgelmusik, von den Organisten Dorn, Restle, Gauggel und Bentele kirchenmusikalisch begleitet. Die Stunde der Barmherzigkeit mit Beichtgelegenheit und Einzelsegen begleitete das Lobpreisteam, das auch für die passende Musik beim Kinderrosenkranz und beim internationalen Rosenkranz sorgte. Kindgerechte Erklärungen des Rosenkranzes, eine interessante Geschichte aus Indien, von Pfarrer Jesson vorgetragen, brachten den Jüngsten die Gebetsform nahe.

Am Schluss gab es für alle Kinder einen gesegneten Rosenkranz. Emotionale und gut besuchte Höhepunkte waren dann die Lichterprozession und der Internationale Rosenkranz. Begleitet von zwölf Länderfahnen, von den Ministranten getragen, und einer großen Zahl an Kindern und Mitbetenden und gesanglich begleitet vom „Chörle“ aus Hoßkirch ging die Prozession mit der Monstranz und der Fatima-Madonna in den abendlichen, mit Lichtern beleuchteten Schlosspark. Beim internationalen Rosenkranz, bei dem jedes Gesätz in anderer Sprache vorgebetet wurde, beteten Mitbürgerinnen und Mitbürger der Kirchengemeinden in englisch, französisch, kroatisch, polnisch und spanisch vor. Ein wahrlich völkerverbindender Moment.

Den krönenden Abschluss eines berührenden Tages der Eucharistische Segen und das Ballonsteigen, bei dem 70 Kinder Ballone mit kleinen Gebetskärtchen in den Nachthimmel steigen ließen.