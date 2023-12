Tag der offenen Tür an der Grundschule Klösterle

Am Freitagnachmittag, 1. Dezember, trafen sich die Kinder der Grundschule Klösterle zu einem adventlichen Nachmittag. Gäste und künftige Grundschulkinder mit ihren Eltern waren eingeladen mitzufeiern und die Schule kennenzulernen.

Der Tag der offenen Tür begann um 14 Uhr. Schnell füllten sich die Klassenzimmer und Flure der Schule mit fröhlichen Kindern und ihren Eltern. In den einzelnen Räumen nahmen die Kinder begeistert verschiedene Bastelangebote wahr. Sie konnten Weihnachtskarten basteln, Christbaumanhänger bemalen, Kerzen aus Lebkuchen herstellen und einiges mehr. Auch das gemeinsame Musizieren durfte nicht fehlen. Im Musikzimmer durften die Kinder verschiedene Instrumente ausprobieren.

In der Sporthalle wurde eine große Bewegungslandschaft aufgebaut, die von vielen sehr begeistert besucht wurde. Auch die Türen des Ganztags waren geöffnet. Hier konnten sich alle wunderschöne Glitzertatoos aufmalen lassen.

Einige Schülerinnen der Realschule zeigten die unterschiedlichen Aufgaben des Schulsanitätsdienst, andere backten frische Waffeln, die sie zum Verkauf anboten. Im Foyer präsentierte sich der Pfadfinderstamm „Edelweisspiraten“.

Kleine Weihnachtsgeschenke konnten am Stand des Klosterladens Kellenried gekauft werden. Das Kloster Kellenried ist alle 2 Jahre Ziel eines Pilgermarsches der Grundschule Klösterle.

Die Schulleiterin Frau Zimmermann führte interessierte Gäste durch das Schulhaus. In der Mensa wurden die Gäste durch die sehr engagierten Eltern der Grundschule mit Kaffee, selbst gebackenen Kuchen und weiteren Leckereien bewirtet. Dabei standen auch der Elternbeiratsvorsitzenden Herr Reitmayer und Herr Straub interessierten Eltern als Gesprächspartner zur Verfügung.

Mit einem adventlichen Wortgottesdienst zum Thema „Warten auf das Licht“, zusammen mit Herrn Pfarrer Kiebler, fand der Tag der offenen Tür einen gelungenen Abschluss.

Es zeigt sich wieder einmal, welch vielfältige Möglichkeiten schulischer Bildung und Erziehung für Mädchen an der Grundschule Klösterle gegeben sind.

Die Grundschule Klösterle spendet 500 Euro des Erlös an die Jacobi-Stiftung (für Straßenkinder in Kalkutta). Frau Jacobi präsentierte an diesem Tag ihre Projekte.

Anmeldungen für die erste Klasse zum Schuljahr 2024/2025 können im Januar noch entgegengenommen werden. Infos zur Schule finden Sie unter: www.kloesterle-rv.de