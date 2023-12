Tafel Ravensburg mit neuer Leitung

Mit Sigfried Müller übernimmt der langjährige stellvertretende Leiter der Tafel Ravensburg die ehrenamtliche Gesamtleitung der Tafel in Trägerschaft des DRK-Kreisverbandes Ravensburg und folgt damit auf Walter Lehmann, der aus der Leitung ausgeschieden ist.

Die Tafel Ravensburg wird bald 22 Jahre alt und wird seither von Ehrenamtlichen mitten in Ravensburg betrieben, die Warenspenden an Bedürftige mit einem Tafelausweis weitergeben. Insgesamt 53 Personen engagieren sich aktuell freiwillig für die Tafel Ravensburg, davon 22 Personen als Fahrer, um die Waren einzusammeln und 31 weitere Helferinnen und Helfer in der Warenaufbereitung und dem Verkauf. Schülerpraktikanten unterstützen ebenso die Tafelarbeit.

Geleitet wird das Team durch einen vom DRK eingesetzten ehrenamtlichen Leiter. Zu seinen vielfältigen Aufgaben gehören insbesondere das Personalmanagement, die Akquise und Betreuung von Warenlieferanten, Organisationsentwicklung, Fundraising, Netzwerkarbeit mit dem DRK, Behörden, Social Clubs und anderen Tafeln, und die Teamentwicklung und das Freiwilligenmanagement und die Öffentlichkeitsarbeit. Sigfried Müller ist seit vielen Jahren die gute Seele der Tafel und übernimmt nun die ehrenamtliche Gesamtleitung. Die Tafel Ravensburg hat an fünf Werktagen geöffnet und bedient aktuell täglich annähernd 55 Kunden. Da die Kundenzahl stetig steigt ist die Gesamtleitung besonders gefordert hier faire und sinnvolle Wege in der Kundensteuerung zu finden.