SWR Classic mobil in der Casa Elisa

Gespannt erwarteten rund 80 Kinder der Kindertagesstätte Casa Elisa der St. Elisabeth–Stiftung in Ravensburg, sowie vier Gäste des angegliederten Hospiz Schussental, den Auftritt des Schlagzeugquartetts des SWR–Symphonieorchesters. Die vier Musiker aus Stuttgart touren im Juli im Rahmen ihres Konzertformats „Classic mobil“ durch Süddeutschland und waren am Donnerstagnachmittag, 13. Juli, zu Gast in der Einrichtung. Mit dem Konzertprojekt will das SWR–Symphonieorchester Begeisterung und Neugier für Musik wecken. „Wir haben uns gefreut, als wir erfuhren, dass Musiker des SWR–Symphonieorchesters zu uns in die Einrichtung kommen werden. Das wir nun live einen Auftritt miterleben können, ist einfach toll“, sagt Barbara Engert, Leiterin der Casa Elisa Kindertagesstätte. Diese hatte sich im Juni auf eine Zeitungsanzeige gemeldet und die Einrichtung für das Projekt vorgeschlagen.

Kinder, Eltern, Hospizgäste und Angehörige hörten aufmerksam zu, als die vier Musiker auf großen Umzugskartons trommelten oder gemeinsam auf einer Marimba spielten. „Musik gibt es in unterschiedlichsten Formen und Klängen. Rhythmus ist pure Lebensfreude“, so Franz Bach, Schlagzeuger und Mitglied des SWR–Symphonieorchesters. Als das Quartett auf mitgebrachten Küchenutensilien musizierte, standen plötzlich drei Kinder auf und traten zu den Musikern. Zu groß war die Neugier, sie wollten genau sehen, worauf die Musiker spielten. Sehr zur Freude des Quartetts. „Genau das ist es, was wir mit dem Projekt bewirken wollen und uns Spaß macht. Zu sehen, wie Menschen auf die Klänge reagieren und manchmal passiert eben auch etwas unerwartet Schönes“, so Franz Bach.

Als der Auftritt nach 45 Minuten endete, belohnten die Zuhörer das Quartett mit tosendem Applaus. Eine Zugabe wird von den Kindern gefordert. „So eine Veranstaltung wie diese inspiriert die Kinder und auch uns Erzieher. Ich freue mich auf die kommenden Tage, in der wir das Thema Musik sicherlich verstärkt in unseren Kindergartenalltag integrieren werden“, sagt Barbara Engert. Auch Hospizleiter Thomas Radau ist von dem Konzept des „Classic mobil“ angetan. Diese Idee unterstreiche die Grundhaltung der Einrichtung, dass Sterbende in die Mitte der Gesellschaft gehören. Für Jung und Alt sei es ein wunderbares musikalisches Erlebnis gewesen.