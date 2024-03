SVH-Tennissport auf gutem Weg

Zur Jahreshauptversammlung der Tennisabteilung des SV Haisterkirch waren am Donnerstagabend (14. März) 53 Mitglieder ins Tennisheim gekommen. Das entspricht etwa 25 % des Mitgliederstands, der die Rekordmarke von 197 erreicht hat. Abteilungsleiter Uli Hörmann war sichtlich erfreut über den Zuspruch und auch über die Teilnahme des SVH-Vorsitzenden Roland Braig.

Seine Rückschau auf die Saisonbilanz für 2023 und der Ausblick auf die Saison 2024/25 konnte er mit einer Vielzahl erfreulicher Ergebnisse und Daten im sportlichen wie im geselligen Bereich belegen.. Zum Erfolg der Tennisabteilung haben viele ehrenamtlichen Kräfte im geselligen wie im sportlichen Bereich beigetragen. Wieder mit vier Mannschaften (Herren aktiv, Herren 30, Herren 50, Herren 55) beteiligt sich die TA SVH an den Verbandsrundenspielen 2024 und dies mit vergrößertem Kader, wie Sportwart Holger Herbst anmerkte.

Das Trio Uli Hörmann, Manfred Löschner, Holger Herbst und dazu Kassenchef Ralph Stärk betonten in ihren Vorträgen, wie dankbar sie sind, dass sich die Tennisabteilung auf ein leistungsstarkes, ehrenamtlich agierendes, 21-köpfiges Wirteteam verlassen kann. Mit 1075 Stunden Einsatz im vergangenen Jahr wurde vom Wirteteam ein wichtiger Beitrag zur Erfolgsbilanz der Tennisabteilung geleistet.

Gespannt verfolgten die Anwesenden den Ausführungen von Kassenverwalter Ralph Stärk, der anschaulich mit Hilfe einer PowerPoint-Präsentation die finanzielle Entwicklung vorgetragen hatte. Auch 2023 konnte wieder ein Überschuss erwirtschaftet werden. Meike Erichson, die ihr Amt als Jugendleiterin aus beruflichen Gründen aufgeben muss, lobte die Leistungen der Jugendlichen ,die mit zahlreichen sportlichen Erfolgen auch dank des guten Zusammenwirkens mit TC Bad Waldsee und TC Gaisbeuren im Jugendbereich aufwarten konnten. Besonders erfreulich bei der Jahreshauptversammlung war, dass in der Nachfolge von Meike mit Ludwig Sieber umgehend der neue Jugendleiter gewonnen werden konnte. Walter Rogg, zuständig für die Hobbymanschaften, führte aus, dass der Hobbysport in der neuen Tennissaison in etwa wie schon 2023 geplant werde.

Schriftführer Manfred Geggier, der auch die Mitgliederdaten verwaltet, hatte sämtliche relevanten Entwicklungen in Grafiken und Säulen festgehalten. Der erneute Höchststand mit 197 Mitgliedern wurde mit spontanem Beifall bedacht.