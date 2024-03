SV Reute strebt Digitalisierung und Geschäftsstelle an

Über einen erneut starken Besuch durfte sich der 1.Vorsitzende Karlheinz Hörmann bei der 90-minütigen SVR-Jahreshauptversammlung freuen, über 100 Teilnehmer waren im Gasthaus Stern anwesend.

Marika Kempter-Ebe wertete ihren Finanz-Bericht optisch auf. Trotz getätigten Investitionen von über 22 Tausend Euro ist die finanzielle Stabilität des Vereins weiterhin gewährleistet. Um neben der regulären Vereinsarbeit mehr Zeit für Realisierung von Ideen und Projekte zu haben, hat die Vorstandschaft beschlossen, eine Geschäftsstelle einzurichten. Auch durch ein Digitalisierungsprojekt soll der Verein effektiver werden.

Niklas Klawitter zeigte sich zwar mit der Stimmung und Kameradschaft innerhalb der Herrenteams sehr zufrieden, nicht allerdings mit den bisherigen. Sehr gut läuft’s dagegen für die Frauen in der SGM mit dem FV Bad Waldsee. Norbert Kärcher konnte von außergewöhnlichen Aktivitäten im Juniorenbereich berichten.

Das vergangene Vereinsjahr war gespickt mit tollen Aktionen und Events - Kärcher geriet regelrecht ins Schwärmen. Keine einfache Entscheidung musste Norbert Kärcher mit seinem Team zum Ende seiner Amtszeit treffen. Aufgrund der anhaltend hohen Fluktuation und Verluste vor allem im B-Juniorenbereich traf die Jugendleitung nach vielen Gesprächen die Entscheidung, ab der kommenden Saison wieder eigene Teams zu stellen und die Kooperation mit dem FVW aufzulösen. Von vielerlei Aktivitäten konnte auch AH-Leiter Christian Spieler berichten.

Nach sechs Jahren in der AH-Leitung gab Spieler sein Amt an Stefan Grünke weiter. Angelika Brauchle trug in Vertretung den Bericht vor und konnte von einer tadellosen und vorbildlichen Kassenführung berichten. Heiko Stein von der SG Bad Waldsee ermutigte in seinem Grußwort die Verantwortlichen beim Projekt der geplanten Geschäftsstelle.

Bei den Wahlen wurden Karlheinz Hörmann und Marika Kempter-Ebe in ihren Ämtern bestätigt. Norbert Kärcher stellte sich aus beruflichen Gründen keiner Wiederwahl, auch Roland Obermayer tritt kürzer. Neuer Juniorenvorstand wurde Robert Müller, der mit Dennis Hepp in die Fußstapfen der Vorgänger tritt. Julian Kessler wurde für Lukas Eisele neu gewählt. Für ihren Einsatz als Ansprechpartner für die Sponsoren dankte Karlheinz Hörmann Armin Neyer und Daniel Schäfer. Interessante Gespräche und tolle Stimmung gab’s anschließend bei der Afterparty in der SVR-Sportgaststätte.