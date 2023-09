SV Reute glänzt beim Torspielertag 2023 in Neufra

Beim Torspielertag der ProKeeper–Akademie in Neufra schnitten die Torhüter des SV Reute glänzend ab und gleich drei SVR–Junioren konnten sich für die insgesamt 16 Plätze der Fördergruppe der ProKA qualifizieren.

Die gute Torhüterausbildung beim SV Reute zahlt sich immer mehr aus. Mit Achim Bräuninger, Jonas Schäfer und Jacob Schuhmacher hat der SVR gleich drei spezielle Torhütertrainer für die Junioren, im Aktivenbereich übernehmen dies die ehemaligen Keeper Christian Spieler und Heiko Leippert.

Regelmäßig nimmt der SV Reute auch bei den Torspielertagen in Neufra teil, wo sich die besten 16 für die Fördergruppe qualifizieren können. Für die Fördergruppe findet dann ein wöchentliches, vereinsunabhängiges Torwarttraining in altersgerechten Gruppen an den Standorten Biberach und Neufra statt. Zusätzlich durchlaufen die Jugendlichen diverse Maßnahmen im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Beim Torhütertag am vergangenen Sonntag haben es mit Efe, Xavi und Mouris–Maximus gleich drei SVR–Talente in die Fördergruppe geschafft — eine tolle Auszeichnung für die gute Trainingsarbeit bei den Junioren des SV Reute.