SV Reute bietet Integrationshilfe für benachbarte Syrer

Für die seit August in der Flüchtlingsunterkunft im Reutener Kohlstattweg untergebrachten Syrer bietet der SV Reute wöchentlich eine Trainingseinheit auf dem Bolzplatz an der AGIP-Tankstelle an und leistet damit wichtige Integrationshilfe für die jungen Männer.

SVR-Chef-Trainer Jonas Klawitter sowie Spielführer und Sportvorstand Niklas Klawitter haben Mitte September ein erstes Schnupper-Training mit den Neuankömmlingen absolviert. Für das reguläre Aktiven-Training konnte zwar vorerst keiner aufgenommen werden, stattdessen bietet der SV Reute jedoch wöchentlich eine separate Trainingseinheit unter Anleitung an. Diese findet immer mittwochs in der „AGIP-Arena“ statt, voraussichtlich bis Mitte November. Beim ersten Training unter Anleitung nahmen 27 Syrer im Alter zwischen 18 und 31 Jahren teil, die offensichtlich sehr viel Freude und Spaß hatten.

Die Integrationshilfe wird federführend von Patrick Schneider geleitet, unterstützt von Lothar Döbele und Karlheinz Hörmann. Als gemeinnütziger örtlicher Verein sieht der SV Reute es als seine Pflicht und Aufgabe an, den Flüchtlingen eine Plattform zu bieten und einen wichtigen Teil zur Integration beizutragen.