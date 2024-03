SV Ravensburg glänzt beim Ski Bezirks Cup Serie 2024

Die Ski Bezirks Cup Serie 2024 des Skibezirk Allgäu/Oberschwaben im Schwäbischen Skiverband ist eine der wichtigsten Veranstaltungen für den Nachwuchs im alpinen Skirennsport. Die Serie umfasst sechs Rennen in verschiedenen Disziplinen und Orten, die von verschiedenen Vereinen organisiert werden. Die besten Rennläufer aus den Altersklassen U8 bis zur Aktivenklasse kämpfen um Punkte und Podestplätze.

Die ersten zwei Rennen fanden als Slalom in Riefensberg statt, die vom SV Falken Wangen ausgerichtet wurden. Die Rennen 3 und 4 waren als Riesenslalom in Unterjoch bei Bad Hindelang angesetzt, die von der TG Biberach organisiert wurden. Die abschließenden Rennen 5 und 6 wurden vom Schneelaufverein Ravensburg ebenfalls als Riesenslalom organisiert und durchgeführt. Diese sollten ursprünglich ebenfalls in Riefensberg stattfinden, mussten aber aufgrund der schlechten Schneesituation in Hochlitten kurzfristig nach Damüls im Bregenzerwald verlegt werden.

Bei den Rennen in Damüls waren bei besten äußeren Bedingungen 120 Rennläufer am Start. Etwa 30 Helfer sorgten für einen reibungslosen Rennablauf. Die Rennmannschaft des Schneelaufverein Ravensburg zeigte eine starke Leistung und konnte in der Gesamtwertung aus allen sechs Einzelrennen folgende Ergebnisse erzielen:

- U12 weiblich: 1. Anna Elß, 5. Eva Villing

- U12 männlich: 15. Maximus Duchet

- U14 männlich: 3. Nils Villing, 11. Tobias Elß, 12. Jakob Scherer

- U16 weiblich: 3. Leonie Breuling, 4. Miriam Kassner, 14. Maxima Duchet

- U16 männlich: 1. Tom Birker, 4. Philip Peter, 5. Emilio Philipp, 9. Fabian Seeger, 12. Severin Reichle

- U21 weiblich: 2. Karla Maucher, 3. Carina Rundel, 8. Lina Dränert

- U21 männlich: 2. Jona Baumhof, 8. Steffen Birker, 9. Maximo Philipp, 11. Silvan Bösch

Besonders hervorzuheben sind die Siege von Anna Elß und Tom Birker, die in ihren Altersklassen souverän dominierten. Auch die Podestplätze von Nils Villing, Leonie Breuling, Karla Maucher, Carina Rundel und Jona Baumhof sind beachtliche Erfolge.

Der Schneelaufverein Ravensburg gratuliert allen Rennläufern zu ihren tollen Leistungen und bedankt sich bei allen Helfern, Sponsoren und Organisatoren für die Unterstützung. Im weiteren Saisonverlauf stehen DSV Schülerpunkterennen sowie die Bezirksmeisterschaft auf dem Programm. Wir wünschen allen weiterhin viel Spaß und Erfolg im Schnee!