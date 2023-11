SV Hauerz Volleyball Damen I

Kürzlich an einem Sonntag hatten die Volleyballerinnen des SV Hauerz I einen erfolgreichen Heimspieltag, bei dem sie sich fünf Punkte sichern konnten. Das erste Spiel gewann die Mannschaft aus Hauerz mit 3:2 (in Punkten 25:18, 20:25, 22:25, 25:10, 15:11) gegen den SV Eglofs 2. Dabei konnten die Hauerzerinnen den ersten Satz eindeutig für sich entscheiden. Die Eglofserinnen waren in den beiden folgenden Sätzen allerdings sehr stark und konnten diese für sich entscheiden. Bei den letzten beiden Sätzen waren die Gastgeber allerdings wieder fokussierter und gewannen diese eindeutig.

Beim zweiten Spiel gegen die VSG Illertal lief der erste Satz für den SV Hauerz holprig. Die drei folgenden Sätze konnten die Damen aus Hauerz aber für sich entscheiden, sodass es am Ende 3:1 für Hauerz ausging (22:25, 25:21, 25:18, 25:16).