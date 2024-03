SV Hauerz gewinnt Meisterschaft

Die Volleyballerinnen der ersten Mannschaft haben am Sonntag, 24. März, die Meisterschaft in der Bezirksliga in der eigenen Halle in Hauerz geholt.

Nach einem klaren 3:0 (25:16, 25:15 und 25:17) gegen den VC Baustetten war die Ausgangslage für die Hauerzerinnen für das entscheidende Spiel gegen den SC Göggingen, der ebenfalls um den Aufstieg kämpfte, perfekt. Denn die Damen aus Hauerz lagen nun mit zwei Punkten vor dem SC Göggingen, sodass nur zwei gewonnene Sätze für das letzte Spiel gegen Göggingen notwendig waren.

Der Start in den ersten Satz lief für die Volleyballerinnen aus Hauerz nach vielen Eigenfehlern nicht optimal, sodass sie sich zwar nach einem großen Rückstand an die Mannschaft aus Göggingen herankämpfen konnten, den Satz am Ende aber denkbar knapp mit 24:26 abgeben mussten.

Satz zwei ging nach Startschwierigkeiten mit 25:16 an die Damen aus Hauerz. Auch der dritte Satz begann mit einem Rückstand für Hauerz, der nicht mehr aufgeholt werden konnte, sodass Göggingen diesen mit 21:25 für sich entscheiden konnte.

Im vierten Satz ging es um alles. Nachdem die Damen aus Hauerz den alles entscheidenden Satz mit 25:17 gewannen und der Meistertitel feststand, gab es in der vollen Halle in Hauerz kein Halten mehr. Zum krönenden Abschluss holten sich die Volleyballerinnen aus Hauerz auch noch den letzten Satz mit 16:14 und beendeten damit eine perfekte Saison mit 16 von 16 gewonnen Spielen.