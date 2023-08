Susanne Brillisauer läuft in Berlin 100 Meilen

Bereits neunmal hatte die Ultraläuferin Susanne Brillisauer für den SC Vogt erfolgreich Strecken jenseits der Marathondistanz bewältigt, unter anderem dreimal in Folge die 100 Kilometer von Biel. Doch beim zehnten Mal setzte sie noch eins drauf. Am Sonntag, 13. August, nahm sie am sogenannten „Mauerweglauf“ über 100 Meilen teil — was einer Distanz von 160,9 Kilometern entspricht. Dieser Lauf erinnert seit 2011 an den Beginn des Mauerbaus am 13. August 1961 sowie an die Opfer, die zwischen 1961 und 1989 an der früheren Grenze ihr Leben verloren.

Gelaufen wurde auf dem ehemaligen Grenzstreifen rund um das westliche Berlin, wobei die Strecke sowohl für Einzelläufer als auch für Staffeln in unterschiedlichen Mannschaftsstärken zugelassen war. Trotz bereits begonnener Kniegelenksarthrose nahm Susanne Brillisauer als Einzelläuferin — auf dem Rad begleitet von Ehemann Josef — diese enorme Herausforderung an und belegte nach 160,9 Kilometern in einer Zeit von 29:19,04 Stunden Platz 320 insgesamt beziehungsweise bei den Frauen Platz 8 80 sowie Platz eins in der AK W65. O — Ton Susanne Brillisauer: „100 Meilen Berlin ist ein wahnsinniges Erlebnis — muss aber nicht zwingend wiederholt werden.“

Zusätzlich zu dieser sportlichen Höchstleistung wollte Susanne Brillisauer auch etwas Gutes tun. So errichtete sie ein Spendenportal zugunsten der Stiftung Valentina, die sich um schwerstkranke Kinder und Jugendliche kümmert. Diese Aktion brachte bereits Spenden in Höhe von fast 2000 Euro ein. Die Spendenaktion ist noch nicht beendet und jeder, der nicht nur Bewunderung für diesen Lauf empfindet, sondern auch noch etwas spenden möchte, kann dies weiterhin tun unter www.betterplace.org/de/fundraising–events/44541—100–meilen–fuer–krebskranke–kinder