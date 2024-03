Studenten engagieren sich für geflüchtete Kinder.

Studenten des Bachelorstudiengangs Soziale Arbeit an der RWU, University of Applied Sciences Ravensburg-Weingarten, setzen sich unter der Leitung von Renate Schwarz in Zusammenarbeit mit dem Amt für Migration und Integration des Landratsamts Ravensburg aktiv mit einem künstlerisch-kreativen traumapädagogischen Ansatz auseinander. Dieses innovative Engagement ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen Bildungseinrichtung, Behörde und stART international, Emergency Aid for Children.

Das Kooperationsprojekt wurde initiiert von Renate Schwarz und dem beim Amt für Migration und Integration tätigen Sozialarbeiter Lukas Breuer, einem ehemaligen Studenten der RWU. Bei diesem Projekt bietet sich Studentinnen und Studenten die Möglichkeit, theoretisch Erlerntes und praxisorientiertes Wissen anzuwenden und gleichzeitig einen Beitrag zum Wohl der Gesellschaft zu leisten. Durch Einsätze in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises Ravensburg erhalten die Studenten Einblicke in die Situation geflüchteter Familien und können ihre Fähigkeiten im Umgang mit möglicherweise traumatisierten Kindern gezielt anwenden.

Durch einen Besuch an der Hochschule vermittelte eine Mitarbeiterin von stART international anhand von Erfahrungsberichten den Studenten Ideen und Wissen über künstlerisch-kreative traumapädagogische Arbeit mit Kindern.

Die Studenten nehmen die entstehenden Herausforderungen mit Begeisterung an und setzen sich so aktiv für die Bedürfnisse der Kinder in der Gemeinschaft ein. Es geht vor allem darum, die Kinder durch künstlerisch-kreatives Arbeiten wie Basteln, Tanzen oder Gemeinschaftsspiele zu unterstützen. Das Engagement der Studenten zeigt, dass sie nicht nur theoretisches Wissen erwerben, sondern auch Verantwortung für ihr Handeln in der Gesellschaft übernehmen.