Strong Run–Schulstaffelsieger gehen golfen

Die Schul–Staffelläufe im Rahmen des Strong Run in Aulendorf fanden im Gegensatz zum Vorjahr dieses Mal planmäßig statt, jedoch wurden die Läufe leider teilweise von kräftigen Regenfällen begleitet — für die Teilnehmer war das eher eine willkommene Erfrischung, die Zuschauer empfanden das eher unangenehm. Nur eine Woche später sollte die Sonne scheinen und hochsommerliche Temperaturen herrschen. Berechtigte Frage: Was hat das mit den Staffelläufen zu tun? Die Organisatoren des Strong Run in Aulendorf hatten für die Sieger der Staffelläufe unter anderem einen Eintritt zum Adventure Golf in Aulendorf ausgelobt und mit den Betreibern diesen Termin vereinbart. So konnten sich vier Staffelsieger á vier Schüler plus je eine erwachsene Begleitperson freuen, an diesem Tag bestes Sommerwetter zu haben.

Nach kurzer Einweisung durch die Betreiber der Anlage, Simone und Jonny Jahn, die in den Aufbau und Betrieb der Anlage viel Herzblut investier(t)en, konnten die 18 Bahnen in Fünfer–Gruppen bespielt werden. Und da war Abwechslung und Anspruch geboten, so dass viel Geschick und Gefühl gefragt war, um im internen Wettstreit gut abzuschneiden. Doch an erster Stelle stand der Spaß am Spiel. Wem es zu langatmig wurde, der konnte mehrere Gelegenheiten in der Anlage nutzen, um ein paar Minuten zu verweilen und auszuruhen, sowie die zahlreichen Angebote des Kiosk genießen, der sogar über einen Cocktail–Toaster verfügt. Wer nun neugierig ist, was denn das für ein Gerät sein soll, der sollte die Möglichkeit nutzen, um sich vor Ort selbst ein Bild davon zu machen.

Das Gewinnversprechen der SGA–Yetis konnte zur allseitigen Zufriedenheit eingelöst werden. Der Besuch der Adventure–Golf–Anlage direkt in Aulendorf war zudem ohne große Anfahrt möglich, brauchte nur minimalen Organisationsaufwand und war dennoch eine runde Sache.