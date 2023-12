Im „Strickcafé“ in Vogt treffen sich einmal im Monat Frauen im Kath. Gemeindehaus zum gemeinsamen Stricken, Austauschen von Techniken und in den vergangenen Monaten auch, um Gutes zu tun.

Mit der Aktion“ Stricken für einen guten Zweck“, konnte durch den Verkauf von Handarbeiten u. a. beim Frauenfrühstück in Vogt ein Erlös von 580,50 Euro erzielt und an den Verein „Frauen und Kinder in Not e.V.“ in Ravensburg übergeben werden.

Frau Elvira Birk, Mitarbeiterin des Vereins, nahm die Spende am Dienstag, 21. November 2023, im „Strick Café“ entgegen und gab einen Einblick in die Tätigkeit des Vereins.

Der Verein „Frauen und Kinder in Not e.V.“ bietet Schutz, Hilfe und Beratung für Frauen mit Ihren Kindern, die häusliche Gewalt oder sexualisierte Gewalt erleben oder erlebten ein. Die Mitarbeiterinnen unterstützen die betroffenen Frauen und Kinder auf ihrem Weg in ein Leben ohne Gewalt.